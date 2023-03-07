«المصري للدراسات الاستراتيجية»: الدولة حرصت على تقديم الخدمات للصعيد بجودة عالية

قالت هبة زين الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الصعيد عانى خلال العقود الماضية من تهميش تنموي كبير، فالصعيد يقيم به 38% من سكان مصر، ورغم ذلك كان يعاني من ضعف بحركة التنمية على مدار 40 عاما مضت.

وأضافت الباحثة، في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ معدلات الفقر بالصعيد تفوق معدلات الفقر الموجودة بباقي مناطق الجمهورية، إذ أن معدلات الفقر في عام 2021 فاقت 50% بأكثر من محافظة من محافظات الصعيد، مثل سوهاج والأقصر والمنيا والوادي الجديد، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الفقر بهذه المحافظات نتج عنها العديد من المشكلات الأخرى كالزواج المبكر والتسرب من التعليم، كمحافظات أسيوط والفيوم وسوهاج والمنيا والجيزة.

مشكلات ترتبت على زيادة معدلات الفقر بالصعيد بالعقود الماضية

وأوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنَّه من أبرز المشكلات التي ترتبت على ارتفاع معدلات الفقر بالصعيد كانت عمالة الأطفال، وهي المشكلة التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بدراسة قام بها عام 2010، توصلت إلى أن الريف بالوجه القبلي كان من أكثر المناطق التي عانت من زيادة معدلات عمالة الأطفال بنسبة 14.6%.

جهود الدولة في تقديم الخدمات لمواطني الصعيد بجودة عالية

وأكدت أنَّ الصعيد عانى لسنوات طويلة من نقص الخدمات، خاصة البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطن القاطن بالصعيد، فهناك 98% تعاني من افتقار للصرف الصحي، و6% لا يوجد بها كهرباء، إضافة إلى عدم استدامتها لفترات طويلة، وفقًا لتعداد 2017، كاشفة أن الدولة المصرية عملت على حل أغلب هذه المشكلات بعد تشخيصها بصورة علمية، وبذلت العديد من الجهود لتعديل البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالصعيد.