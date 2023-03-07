الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية.. والحرارة تسجل 11 درجة مساء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة خلال فترات النهار بدءا من يوم الجمعة المقبل، مشددة على أن الأجواء الشتوية عادت الأمس واليوم بشكل كبير خصوصا فترات الليل، وبالتحديد ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وتكون درجات الحرارة الصغرى بين الـ11 درجة مئوية والـ12 درجة مئوية حيث نشعر بالأجواء الباردة وشديدة البرودة بأغلب محافظات الجمهورية.

الظاهرة الجوية المؤثرة على الحالة الجوية هي تكون الشبورة المائية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الظاهرة الجوية المؤثرة على الحالة الجوية هي تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي من الممكن أن تكون كثيفة أحيانا ببعض المناطق فترات الصباح الباكر، مشددة على أن فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة جدا وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية وتنحصر ببعض المناطق للسواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، ولكن نسب الحدوث لا تتجاوز الـ30%، وبصفة عامة الأجواء مستقرة وشتوية معتدلة خلال فترات النهار وبادرة لشديدة البرودة فترات الليل.

هذه الفترة من العام تكون فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض

وأوضحت «غانم»، أن هذه الفترة من العام تكون فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض، وفترة انتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع، وتكون التقلبات الجوية بها حادة وسريعة وفرص الأمطار والأجواء الشتوية لم تنتهي بعد، محذرة من تخفيف الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، هذا بجانب القيادة بهدوء تام على الطرق خصوصا فترات تكون الشبورة المائية.