لبنانيون يستعينون بـ«التزلج على الجليد» للهروب من الأزمة الاقتصادية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «التزلج على الجليد.. رياضة لم يتخل عنها اللبنانيون رغم الأزمات»، أوضح أنّ الوضع الاقتصادي الصعب، لم يمنع اللبنانيين عن ممارسة رياضة التزلج على المنحدرات البيضاء المغطاة بالثلوج في الجبال».

وأضاف التقرير: «يقول كثيرون منهم إنّ ذلك يساعدهم على صرف الانتباه عن الأزمات العديدة التي تعاني منها بلادهم، لكن هذه الرياضة التي لطالما اعتبرت مكلفة أصبحت الآن أكثر تكلفة مع التدهور السريع للأوضاع الاقتصادية في البلاد».

الأزمة الاقتصادية حرمت اللبنانيين من أشياء كثيرة

وأوضحت إحدى اللبنانيات: «كانت قبل كدا ناس كتير تقدر تلعب اللعبة دي، لكن دلوقتي الوضع صعب ومش بيلعبها غير اللي بيقبض بالدولار، أما اللي بيقبض بالليرة اللبنانية مش هيقدر، الأزمة الاقتصادية حرمت اللبنانيين من أشياء كثيرة، وكل شيء غلي وأصبح مسعر بالدولار».

وتابع التقرير: «الجبال في كفر دبيان، وهي قرية تقع على بعد نحو ساعة واحدة بالسيارة من بيروت؛ مغطاة باللون الأبيض مع إطلالات بانورامية على البحر المتوسط، ويزور العديد من المتزلجين القرية من أنحاء المنطقة للاستمتاع بالرياضة، لكن عكس فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية عندما كانت الحركة كبيرة جدا في المنحدرات، وشوهد عدد أقل نسبيا من المواطنين نهاية الأسبوع الماضي».