إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدة وطفلها وسرقتها بكفر الشيخ للمحاكمة

قرّرت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، إحالة «أ.م. إ.ج»، 43 عاماً، عامل زراعي مقيم بعزبة البرنس، بمركز دسوق، للمحاكمة، وحددت جلسة 11 إبريل لبدء المحاكمة، وذلك لأنه في يوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة مركز دسوق قام بقتل المجني عليها «هـ.ط.أ.د»، ونجلها «ي.ر.م.ع»، عمدًا.

تفاصيل التحقيقات

وتبين من قرار إحالة المتهم، بجهات التحقيق بكفر الشيخ، أن المتهم دلف إلى مسكن السيدة المذكورة خلسة، وما إن أبصرها وظفر بها، حتى انقض عليها، وطوق بذراعه عنقها حتى خارت قواها، وزادها بأن استخدم خرطوما بلاستيكيا بجوارها محكمًا قبضته عليها، به وطوق عنقها، للاستيثاق من مفارقتها الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل جريمة قتل كفرالشيخ

كما تبين من أوراق القضية، بأن المتهم قام بجرائم أخرى اقترنت بالجريمة الأولي في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، حيث قام بقتل المجني عليه «ي.ر.م.ع»، عمدًا، بأن انقض عليه، وكتم فاه، وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

فيما قام المتهم بعد جريمتي القتل بسرقة المنقولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها، بأن نزع منها مصاغها الذهبي، وتحصل على مبلغ مالي عقب وفاتها، وكان ذلك داخل مسكن المجني عليها الأخير، كما دخل منزل المجني عليها، بقصد ارتكاب الجريمة محل الإتهام، وأحرز أداة خرطوم بلاستيكي بدون مسوغ قانوني.

وعقب انتهاء جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، من التحقيقات في القضية، قرّرت إحالة أوراق القضية إلي محكمة جنايات فوه، التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا علي ذمة القضية.