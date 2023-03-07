الوحدة للدراسات الإستراتيجية: 25 % من أعضاء البرلمان من سيدات

9 سنوات من العصر الذهبي للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحققت خلالها الأحلام المستحيلة، ونالت المرأة المصرية أفضل فرص التمكين بمختلف المجالات، فلأول مرة بتاريخ مصر تم تعيين أول سيدة كمستشارة للرئيس للأمن القومي، كما تقلدت المرأة في عهد الرئيس السيسي منصب نائب المحافظ، وحصلت على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، ومن الإنجازات التاريخية غير المسبوقة قرار الرئيس السيسي بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، لتصل المرأة لأول مرة إلى منصة القضاء.

وحرصت الدولة على تمكين المرأة من الحياة السياسية، لتدخل 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصري، بنسبة 25% كما حصلت المرأة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون وتضمن الدستور المصري 2014 على قيام العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما دعا الرئيس السيسي الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات الدولة كافة والمجتمع إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية ليكون عادل ومتزن ينصف المرأة.

إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

ولأول مرة في التاريخ المصري تم تخصيص عام 2017 بأن يكون عام للمرأة المصرية، وانفردت مصر بأن تكون من أولى الدول لإطلاق إستراتيجيات المرأة كإستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

وقالت هبة عبد العزيز مدير وحدة المرأة بمركز الوحدة للدارسات الاستراتيجية، إن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة 2030 تتضمن عدة محاور أبرزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لافتة إلى أن نجاحات المرأة قبل وضع الإستراتيجية كانت مرهونة بـ «الصدفة»، كونها كانت نجاحات فردية غير تابعة لإستراتيجية تخضع للمتابعة المستمرة.

25 % من أعضاء البرلمان سيدات

وأضافت عبد العزيز في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن استراتيجية تمكين المرأة مكنتها من تحقيق الإنجازات خلال فترة وجيزة، مشيرة إلى الطفرة التي حدثت في التمكين السياسي للمرأة، إذ أن البرلمان الحالي يشهد وجود 25% من أعضاء البرلمان من النساء، مقارنة بالدورة التي تسبقه كانت النسبة 15%.