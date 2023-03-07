«التضامن» تواصل فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في الدقهلية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات المرحلة الثانية من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي تنفذها الوزارة، وانطلقت من محافظة الدقهلية، تحت رعاية وزارة التضامن، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حيث وصل قطار الحملة إلى مركز ميت غمر وسط تفاعل وتجاوب كبير من الأهالي، في حين شهد الأسبوع الماضي تنفيذها في مركز المنصورة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية، والعمل على تعزيز الوعي الصحيح، ونشر السلوكيات الإيجابية لدى المجتمعات المحلية.

خدمات وتوعية داخل 4 مراكز

وأوضحت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ الحملة خلال مرحلتها الحالية بمحافظة الدقهلية تعمل على تقديم الخدمات والتوعية داخل 4 مراكز وهي «مركز ومدينة المنصورة، ومركز ومدينة ميت غمر، ومركز ومدينة السنبلاوين، ومركز ومدينة بلقاس»، بإجمالي عدد قرى 137، بمتوسط مستهدف 13 ألفا من الأسر الأولى بالرعاية.

حزمة تدخلات لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

وتقدم الحملة خلال تواجدها في مركز ميت غمر، الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، عبر تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

تقديم مشروعات تمكين اقتصادي

وتشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر.

كما سيتم تقديم أوجه الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات «الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الجلدية»، وتتضمن القافلة أيضًا عيادة برنامج «2 كفاية» والتي تقدم وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي للسيدات، وتشمل القافلة على صرف العلاج بالمجان، كما تتضمن الكشف المبكر على الإعاقة للأطفال أقل من 3 سنوات.

ندوات برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل

وتقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، إضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل.

وأشارت إلى أنّه يتم العمل على تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وندوات برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، واستهداف مشرفي الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

كما تقوم الرائدات الاجتماعيات بدور مهم للغاية في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض المواطنين، من خلال إيصال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، كما يتم العمل على محو الأمية للأسر.