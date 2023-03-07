«الزراعة» تكشف تفاصيل «سعر ضمان» المحاصيل الصيفية: الصويا بـ18 ألف جنيه

قال الدكتور محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة توسعت في زراعة المحاصيل الإستراتيجية بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، من خلال نظم بدأت في تطبيقها الدولة المصرية، مثل نظام الزراعة التعاقدية، كما بدأت الدولة في وضع أولوية لبعض المحاصيل كمحصول القصب والبنجر والقمح وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية، وتم وضع لها منظومة تسعير، بحيث تعطي الدولة فرصة للمزارع أنه يحدد دخله نتيجة زراعة هذه المحاصيل.

المقصود بـ «سعر ضمان»

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على القناة «الثانية المصرية»، أن هناك عددا من المحاصيل الصيفية التي سوف تبدأ زراعتها في الفترة المقبلة كالذرة البيضاء والذرة الصفراء والصويا وعباد الشمس، فوضعت الدولة سعر تحديدي وأطلقت عليه أسم «سعر ضمان» ويقصد به أنه في حال انخفاض الأسعار عن هذا السعر سيحتفظ المزارع بالبيع بهذا السعر أما في حال ارتفاع الأسعار فإن الفلاح سيبيع بسعر الزيادة ويحصل على المكسب، وتدخل هيئة السلع التموينية كضامن في هذه المعادلة.

«سعر ضمان» المحاصيل الصيفية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الذرة الصفراء سُعرت بـ «سعر ضمان» بـ 9500 جنيه، والصويا بـ 18000 جنيه، لافتًا إلى أنه بمقارنة هذه الأسعار بالأسعار التي كان يبيع بها المزارع بالمواسم السابقة سنجد أنه كان يبيع بأسعار تتراوح بين 4000 و5000 جنيه، مؤكدًا أن سعر الضمان من الممكن يزيد عن السعر الموضوع، وهو ما يمثل تحفيزا كبيرا للفلاح ويعطيه الفرصة لتجنب أي مخاطر، خاصة مع الارتفاعات والانخفاضات الدولية المفاجئة بالوقت الراهن لبعض السلع والمنتجات.

«سعر ضمان» سيحقق هامش ربح كبير للمزارعين

وأكمل القرش: «المزارعون سيبدأون الزراعة الآن أما تجميع المحاصيل من المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل»، مؤكدًا أنه مازال هناك 7 أو 8 أشهر وأن «سعر ضمان» سيحمي الفلاح من تقلبات أسعار المنتجات بالأسواق، وتجنبه من التعرض لمخاطر انخفاض الأسعار، وتمكنه من الحصول على السعر الأعلى حال ارتفاع الأسعار.