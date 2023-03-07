استطلاع رأي: 86% من اليابانيين يخشون تورط بلادهم في حرب

كشف استطلاع ياباني للرأي أجرته الحكومة اليابانية، عن أنّ أكثر من 86% من اليابانيين يخشون خطر تورط البلاد في حرب، وهو رقم يزيد قليلا عن استطلاع سابق أجري في عام 2018.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني، في الفترة بين 17 نوفمبر و25 ديسمبر الماضيين، وأعلنت نتائجه اليوم، قال 86.2% ممن شملهم الاستطلاع إنّهم يشعرون بمثل هذا الخطر، وهو أعلى رقم يسجل منذ استطلاع عام 2009، بينما في الاستطلاع السابق قال 85.5% من المستطلع آراؤهم إنّهم يشعرون بوجود مثل هذا الخطر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، إنّ المشاركين يعتقدون على ما يبدو أنّ هناك بيئة أمنية تزداد سوءا بسبب الأزمة الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، فضلا عن التحركات العسكرية الصينية في بحري الصين الشرقي والجنوبي وإطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية، وفقا لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وردا على سؤال بشأن القضايا التي تثير التوترات، استشهد 85.7% بالصراعات الدولية ، بينما قال 38.2% إنّ الأمم المتحدة لا تعمل بشكل كاف، وقال 28.2% إنّ اليابان ليس لديها دفاعات كافية.

وفي سياق، أظهر الاستطلاع أيضا أنّ عددا أقل من الأشخاص كانوا راضين عن القدرة الحالية لقوات الدفاع الذاتي بنسبة 53%، وانخفاضا من 60.1% مقارنة بالاستطلاع السابق في 2018، بينما قال 41.5% إنّهم يعتقدون أنّه ينبغي تعزيزها، بزيادة من 29.1% في استطلاع 2018.