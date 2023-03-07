الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين و11 مسيرة في مناطق متفرقة بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إحباط هجوم من الجيش الأوكراني، إذ أرسلت كييف طائرات بدون طيار، استهدفت منطقتي دونيتسك وخيرسون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

إسقاط 11 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن القوات الروسية نجحت في إسقاط مقاتلة من طراز «سو-24» في منطقة دونيتسك، وأخرى من طراز «سو-25» في خيرسون، وأضافت أنه تم تدمير 11 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة بأوكرانيا «لوغانسك» و«دونيتسك» و«زابوريجيا» و«خاركوف».

مقتل 325 عسكريا أوكرانيا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 325 عسكريا قتلوا في هجوم أوكراني، بينهم 125 في لوغانسك ودونيتسك، و35 آخرين في خيرسون، وأكثر من 60 شخص في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني، وكانت قد بدأت في 24 فبراير 2022، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الغذاء والطاقة العالمية.