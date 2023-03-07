7 مشاهد في حياة طبيب الغربية المتوفى اليوم.. «تحدث مع زوجته عن قُرب أجله»

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد وفاة الدكتور أحمد واصف، الذي أصيب بغيبوبة سكر أثناء عمله طبيبا بالعناية والباطنة بمستشفى السنطة المركزي التابع لمديرية الصحة بالغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة أيام.

مشاهد مؤثرة في حياة الطبيب

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 7 مشاهد في حياة الطبيب الراحل أحمد واصف بعد معاناة مع المرض، لم تستمر طويلا.

- انتهى من عمله بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وواصل العمل داخل مستشفى السنطة المركزي، دون أن يحصل على قسط من الراحة.

- سقط مغشيا عليه أثناء توقيع الكشف الطبي على أحد المرضى بعد ارتفاع نسبة السكر.

- ظل في العناية المركزة بمستشفى الجامعي بطنطا لمدة 3 أيام.

- أصيب بالتهاب فيروسي في المخ.

أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في 2020، وتم حجزه في مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

- ترك خلفه زوجته وأولاده الصغار.

- يجلس أهله والمقربون منه بجوار قبره رافضين المغادرة.

وأكد هيثم واصف، شقيق الطبيب المتوفى، أنه قبل رحيله بأيام، تحدث مع والدته وزوجته عن أنه يشعر بوفاته وقُرب أجله، وهو ما فاجأ الجميع بعد دخوله في غيبوبة ووفاته بعدها، وكأنه كان يستعد لتلك اللحظة.

تشييع جثمان الطبيب الراحل

وشيع العشرات من أهالي منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، ظهر اليوم، جثمان الطبيب من مسجد الغفران عقب الانتهاء من صلاة الظهر، وأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه في مقابر العائلة بمنطقة الششتاوي، وسط حالة من الذهول والصدمة سيطرت على وجوه الأهل والأصدقاء.