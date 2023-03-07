إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة «أسماء»

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور بالجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة (تمناية) بجوار قرية 6 بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بجوار قرية 6 بمركز إدكو، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة سمية خميس عبدالخالق، 10 سنوات، وزين علي إسماعيل، 22 سنة، ورجب العربي محمد، 24 سنة، وشهد الشحات نصرالله، 4 سنوات، ومنصور الشحات نصرالله، 5 سنوات، وعلى محمد كامل، 14 سنة، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومقيمون بالمصرف الخيري بنطاق دائرة مركز شرطة إدكو.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقى العلاجات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات في الحادث.