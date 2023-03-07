انتشال جثتي غريقين من البحر اليوسفي ونهر النيل بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتي غريقين من المجرى المائي لنهر النيل والبحر اليوسفي في مركزي العدوة ومغاغة بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من المجرى المائي للبحر اليوسفي أمام محطة صرف قرية بني عامر في مركز العدوة.

نقل الجثة إلى مشرحة العدوة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد رياض أحمد، 71 عاما، مقيم في مدينة العدوة، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي، ونُقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة غريق من نهر النيل

كما تلقى مأمور مركز شرطة العدوة بلاغا من المسطحات المائية، بانتشال جثة غريق من المجرى المائي لنهر النيل أمام قرية زاوية الجدامي بالوحدة المحلية لميانة في شرق النيل.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعى يوسف رجب أحمد 21 عاما، مقيم بمدينة مغاغة، وتم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهري، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.