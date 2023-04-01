توصل بالسلامة.. تأكد من وجود بنزين بسيارتك لتجنب التعطل

هناك عدة نصائح لابد من مراعاتها أثناء قيادتك سيارتك على الطرق السريعة للحفاظ على حياتك وحياة من معك داخل السيارة ولضمان القيادة الآمنة وعدم تحرير مخالفة ضدك، حيث تنتشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لتحرير المخالفات المرورية بأنواعها على الطرق، كما تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر الرادارات.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

التأكد من وجود البنزين الكافي بالسيارة

ومن بين تلك النصائح التي يجب عليك اتباعها عند قيادة السيارة على الطريق، ضرورة التأكد من وجود البنزين الكافي بالسيارة قبل الانطلاق بها حتى لا تتفاجأ بنفاذ البنزين على الطريق خاصة أثناء السفر، لتجنب التعطل وللحفاظ على حياتك.