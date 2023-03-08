إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ههيا الدائري بالشرقية

شهد طريق ههيا الدائري بمحافظة الشرقية حادث انقلاب مروع لسيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد

بلاغ بحادث انقلاب سيارة في الشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث بطريق ههيا الدائري بالشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة.

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.