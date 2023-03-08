توجيه إنذارات لـ12 منشأة سياحية في حملة مكبرة بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار وتكثيف جهود الرقابة على السلع الغذائية مع تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمطاعم؛ للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

لجنة مكبرة للمرور على المنشآت السياحية

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، ببيان إن اللجنة نظمت حملة للمرور على المنشآت السياحية وتنفيذ أعمال التفتيش الموسعة على عدد من المطاعم والمحلات السياحية، شملت 4 منشآت في مدينة مرسى مطروح، وذلك برئاسة محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وبمشاركة متخصصين من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

مخالفات في مطروح

وأسفرت الحملة عن توجيه 12 إنذارا متنوعة بغلق منشآت سياحية من مطاعم ومحلات سياحية وغيرها ما بين مخالفات عبارة عن «حماية مدنية، وصحة مهنية وتراخيص مزوالة مهنة وعدم وجود عقود للعاملين»، كما تمكنت من إعدام 40 كيلوجراما من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما حررت اللجنة 11 محضرا متنوعا ما بين مخالفات «نظافة، وعدم استكمال شهادات الصحية»، وجار تكثيف المرور على جميع المنشآت السياحية بمطروح خلال الفترة المقبلة.