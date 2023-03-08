«حلوان الأهلية» تشارك في معرض وملتقى EDU GATE للتعليم والتدريب

شاركت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وجامعة حلوان الأهلية في فعاليات الملتقى والمعرض الدولى للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 2023»، في الفترة من 7-9 مارس 2023، والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويعد من أكبر ملتقيات التعليم العالي بمصر والمنطقة العربية.

جاءت مشاركة جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة.

جامعة حلوان

ويستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، كما يستضيف عدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة، كذلك يشارك بالمعرض لأول مرة الجامعات التكنولوجية الجديدة التى أنشأتها الدولة حديثا، والتى تتيح تعليم ذى جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

ويعد إديوجيت الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط، حيث يُعقد اديوجيت مرتين سنويا ويجمع العشرات من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، بالإضافة للمئات من أهم مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، والاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية.

وتشارك الجامعة في هذا الملتقي بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، والتعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم.

هذا ويساعد الملتقى الطلاب في التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

ويتضمن المعرض جناح رقمي لجامعة حلوان، وجامعة حلوان الأهلية يشمل معلومات يمكن الحصول عليها عن طريق الQR Code، حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعتين وكذلك دليل للتعريف بالكليات والبرامج وتخصصاتها المختلفة والاقسام الموجودة وشروط الالتحاق، ويقوم نخبة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور حول الجامعتين وإمكانياتهما المتاحة وبرامجهما المقدمة للطلاب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

ويشرف على جناح جامعة حلوان، جامعة حلوان الأهلية الأستاذ الدكتور احمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، وكذلك الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، د. نانسي منتصر نائب مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية، د منار فودة نائب مدير مكتب الوافدين، و الإداريين ا. هالة عبد النبي من إدارة الوافدين، شيماء عبد القادر المسئول الاداي بمكتب تسويق الخدمات الجامعية.