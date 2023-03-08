رئيس الوزراء: المستثمر الاستراتيجي يحظى بأفضلية لدينا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أطلقت برنامج لمشاركة القطاع الخاص في 32 شركة، بخلاف وجود شركات أخرى من الممكن طرحها، «أنا قلت إن الموضوع هيستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، مع مستهدف على الأقل 25% من هذا العدد يخلص في أول 6 أشهر، المستثمر الاستراتيجي سيكون له الأفضلية للدخول معنا في الأمور الكبيرة».

مدبولي: يجب أن يتم الاستثمار بدون إعلان

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته على هامش اجتماع مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، أن الـ32 شركة التي أطلقناها، من أسس الإفصاح، لا يوجد ضرر في الحديث عن طرحها، لكن مصر ستطرح حصص كطرح ثانوي من شركات في البورصة، لكن تلك الشركات لن نستطيع أن نفصح عن توقيتات الطرح أو أسمائها، «وفق القواعد الاحترافية فالكلام ده بيتعمل بدون إعلان».

وفند بأن «الشركت اللي بالفعل موجودة ويمكن طرحها بشكل ثانوي لا يمكن الإعلان عنها، ودي بتنزل في أي وقت طبقا للتوقيتات المناسبة، ولدينا النية لعدد من هذه الشركات، ومن الوارد خلال الفترة المقبلة، أن يتم الاتفاق على شركة أو أكثر لم تكن موجودة في تلك القائمة»، مؤكدا أن أحيانا بعض الاتفاقيات من الأفضل وفي مصلحة الجميع، أن تتم في إطار من السرية وعدم الإعلان حتى تتم تلك الإجراءات.