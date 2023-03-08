وزير الطيران يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر للطيران واير كايرو وعدد من منظمي الرحلات الدوليين، جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات البورصة التي بدأت أمس، وتختتم أعمالها غد بمشاركة وفود أكثر من 180 دولة على مستوى العالم ووزراء السياحة والطيران بمختلف دول العالم.

ووقعت مصر للطيران ومثلها الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجوية بروتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة Trendtours، و شركة Berge& Meer وشركة Phoenix، لنقل ما يقرب من 8 آلاف سائح من عدد من المدن الألمانية، مباشرة إلى الأقصر والغردقة خلال الستة أشهر المقبلة.

مذكرة تفاهم

وعقب ذلك أيضًا، شهد كل من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير خالد جلال السفير المصري ببرلين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو مثلها حسين شريف رئيس مجلس الإدارة وشركة صن إكسبريس، حيث يمتد ذلك التعاون لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وبمقتضى هذه المذكرة تتولى صن إكسبريس المشاركة فى التسويق والتوزيع، لرحلات آيركايرو بين مناطق الجذب السياحى فى مصر ومختلف المدن في الدول الناطقة بالألمانية (ألمانيا وسويسرا والنمسا)، وعدد من الدول الأخرى للاستفادة من القوة التسويقية لصن إكسبريس والقوة التشغيلية لآيركايرو التى تعد أصغر أسطول عمرًا فى أفريقيا، التي لديها شبكة تشغيل قوية تخدم حركة السياحة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر، ومنها إلى مناطق الجذب السياحي في مصر.

التعاون بين اير كايرو وصن اكسبريس

وتجدر الإشارة إلى التعاون بين آيركايرو وصن إكسبريس للتشغيل بين الغردقة، و12 مدينة فى الدول الناطقة بالألمانية بدء فى مايو 2021 بعدد 39 رحلة أسبوعيا فى صيف 2021، ارتفعت الى 62 رحلة أسبوعيا فى صيف 2022 وتصل الى 87 رحلة أسبوعيا فى صيف 2023، لنقل نحو مليون راكب بين 15 مدينة في الدول الناطقة بالألمانية والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ بمصر ومنها عبر شبكة آيركايرو الداخلية إلى الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية.

وارتفع أسطول آيركايرو خلال عامى 2022 و2023 من 7 طائرات الى 30 طائرة حديثة، ذات مقاعد فى درجة واحدة لخدمة حركة السفر من و الى مناطق الجذب السياحى الى مصر، اعتبارا من 26 مارس الجاري يصل عدد رحلاتها اليومية إلى نحو 100 رحلة، لخدمة حركة السفر الدولية والداخلية بين 11 مطارا مصريا و62 مدينة حول العالم.

لقاء عدد من المستثمرين

كما التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني خلال فاعليات البورصة بمجموعة من المستثمرين لمناقشة فرص جذب المزيد من الإستثمارات في مجال الطيران المدني،، هذا وقد أكد سيادته أن وزارة الطيران تعمل على تطوير مختلف المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح فى عام 2030.

وأشار إلى أنه سيعلن قريبًا خطة تطوير أسطول مصر للطيران للمساهمة فى توفير سعة استيعابية مناسبة تساهم فى نقل الحركة السياحية القادمة للبلاد، هذا إلى جانب التطوير وزيادة أسطول شركة إيركايرو الجناح منخفض التكاليف لمصر للطيران.

وأشاد الفريق محمد عباس بالمشاركة المصرية فى فعاليات البورصة، خاصة من جانب قطاع الطيران مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تساهم فى نمو حجم حركة السياحة بطريقة مباشرة، من خلال التخفيضات التى تقدمها لمختلف شركات الطيران بمختلف المطارات السياحية بمصر منذ عام 2011، وحتى الآن، وهى التخفيضات التى ساعدت كثيرا فى استعادة الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى عمليات التطوير المستمرة فى مختلف المطارات المصرية.

جدير بالذكر، أن الوفد المصرى لوزارة الطيران المدني ضم العميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شؤون مكتب الوزير والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجوية، وحسين الشريف رئيس شركه اير كايرو، وعدد من ممثلى القطاع التجارى بمصر للطيران وشركه اير كايرو.