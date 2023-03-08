هزة أرضية جديدة تضرب مدينة فيليوتشنسك الروسية بقوة 5.2 درجة

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، اليوم، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة فيليوتشنسك الروسية، التي تقع في شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

زلزال بقوة 6.1 يضرب روسيا

وضرب زلزال روسيا، كانت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، منذ دقائق، وتبعته هزات ارتدادية قبالة سواحل إقليم كامتشاتكا، وكان على عمق 58.8 كيلومترا، وشعر به سكان 3 مناطق في روسيا هي «فيليوتشينسك وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي وأوزرنوفسكي».