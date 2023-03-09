وزارة الصحة تكشف عن السبب الرئيسي للإصابة بالسمنة وفرط الوزن

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها، أوضحت فيه السبب الرئيسي للإصابة بالسمنة وفرط الوزن.

وقالت الوزارة إن اختلال توزان الطاقة بين السعرات الحرارية التى يستهلكها الإنسان، وتلك التي يحرقها، سبب رئيسي في فرط الوزن والسمنة، ناصحة المواطنين بضرورة البعد عن الأطعمة التى تحتوى على الدهون المشبعة، وكذلك سعرات حرارية عالية، والالتزام بممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا على الأقل نصف ساعة، مؤكدة أن التحكم في السعرارات الحرارية التي تدخل الجسم سبب رئيسي في الالتزام بجسم مثالي.

السمنة والإصابة بالعديد من الأمراض

من جانبه، قال الدكتور على سلومة، استشاري الباطنة والسكر، إن السمنة تصيب المواطنين بالعديد من الأمراض، وعلى رأسها الإصابة بالسكر، ويجب على المواطنين ضرورة الحفاظ على اتباع نظام صحي للحياة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن شهر رمضان على الأبواب، ولا بد من استغلال الفرصة للوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض التي يسببها زيادة الوزن، وعدم الإكثار من تناول الطعام وتتقسيم الطعام على وجبات خفيفة.

وقدم استشاري الباطنة، مجموعة من النصائح لمرضي السكر بالتزامن مع شهر رمضان، موضحا أن هناك حملة يجرى تدشينها كل عام بالتزامن مع شهر رمضان، وهي: «خلي سكرك مظبوط.. وقضي رمضان مبسوط» تجوب محافظات الجمهورية بمشاركة عدد من الأطباء، وتعمل على اجراء الفحوصات الطبية لمرضي السكر بشكل مجانى، يمكن الاستفادة منها.

اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي

وثمن «سلومة» مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والكشف عن العديد من المرضي وتوفير العلاجات مجانا لهم، لافتا الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي الملف الصحي في مصر اهتماما كبيرا، وليس بفئة واحدة فقط، لكن جميع الأعمار، بداية من الطفل والمرأة حتى كبار السن.