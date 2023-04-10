حكاية شهيدين في «أبريل الحزين».. الرائد ماجد عبدالرازق استشهد بعد صهره بـ4 سنوات

ضحكاته لم تفارق وجهه لُقب بصاحب الوجه البشوش بين زملائه الضباط ، كان يتمتع بحب الناس ويعمل على قضاء حوائجهم، حب عمله وأتقنه وتمنى الشهادة بعد استشهاد والد زوجته «صهره» العميد وائل طاحون، ليستشهد الرائد ماجد عبدالرازق، صباح يوم السابع من إبريل عام 2019 بعد «صهره» بـ4 سنوات لكن المفارقة أنه استشهد في نفس الشهر، ليكون إبريل شهرا حزينا على زوجته وأسرتها.

استشهد «عبدالرازق» في شارع طه حسين إثر تبادل لإطلاق النار مع مجهولين، وتقدم «الوطن»، قصة استشهاده، ضمن سلسلة «حكاية شهيد»، التي أطلقتها لتذكير الناس بشهداء الوطن.

الرائد ماجد عبدالرازق كُرم في ذكرى استشهاده

كان الشهيد يتفقد الحالة الأمنية في ساعة مبكرة من صباح يوم 7 إبريل 2019، حين لاحظ توقف سيارة ماركة «هيونداي ماتريكس» سوداء اللون، يستقلها مجهولون، فأشار إلى سائق الدورية بالتوجه لهم لفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم، وفور اقترابهم من السيارة ترجل منها شخصان وأطلقا النار على السيارة الخاصة بالشرطة فاستشهد.

الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق تخرج في كلية الشرطة عام 2013، والتحق للعمل كمعاونا للمباحث بقسم شرطة عين شمس، وفي عام 2017 تزوج بابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام 2015 على يد عناصر إرهابية أطلقت الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية، وتم تكريم الرائد ماجد عبدالرازق، في ذكرى استشهاده عام 2020 لتميزه في عمله من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

والدة الشهيد: «صحاني من النوم وطلب مني الدعاء له»

بدموع الحزن التي لم تفارق وجهها، تحدثت والدة الشهيد ماجد عبدالرازق لـ«الوطن»، عن لحظاته الأخيرة قائلة: «إن آخر لقاء جمع بينها وبين نجلها عندما استيقظت من نومها وهو يقبل يدها ورأسها، ويطلب منها الدعاء له، وأنه كان يعد لحفل سبوع ابنته التي ولدت قبل استشهادته بأيام قليلة، والتي أتمت أسبوعها الأول في الدنيا وهى يتيمة دون أب.. كان زملائه يقدمونه لإمامتهم في الصلاة لعزوبة صوته وشدة إتقانه في قرأة القرآن، مضيفة أنه كان يؤم الصلاة بأخوته في المنزل أثناء صلاة التراويح، بالإضافة إلى أنه كان يتمنى الشهداة منذ دخوله لكلية الشرطة».