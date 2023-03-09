والدة الشهيد رقيب هاني عبدالرحمن: «ربنا يجعل ابنك بطل زيك»

قالت والدة الشهيد رقيب هاني عبدالرحمن علوان: «وراني صورة واحد صاحبه، وقالي صاحبي حج ونال الشهادة، أنا عايز أبقى شهيد.. آخر مرة قالي أنا رايح مش راجع، ودي آخر مرة بيني وبينك، متبكيش عليا يا ماما أنا هروح الجنة».

وتابعت والدة الشهيد، خلال عرض الفيلم التسجيلي «رموز خالدة» عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كان سند وصاحبي في الدنيا، بس هو عمل حاجة أفتخر وأتشرف بيها؛ لأن مصر تستحق السلام وكل حاجة حلوة ولازم تعيش في أمان»، داعية: «في الفردوس الأعلى يا ابني، وربنا يجعل ابنك بطل زيك».

وأكد والد الشهيد رقيب هاني عبدالرحمن علوان: «كل عيالنا للجيش».