الأردنيون يستعدون لاستقبال شهر رمضان بالزينة وشراء الاحتياجات الضرورية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن استعدادات شهر رمضان المبارك بالأردن، تحت عنوان «بالزينة والبهجة.. الأردنيون يستعدون لاستقبال شهر رمضان».

وقال التقرير: «على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على الأردنيين إلا أن تقاليد استقبال شهر رمضان حاضرة هنا، الفانوس والزينة والهلال رموز تمثل بهجة الشهر الفضيل لما يحمله من روحانيات وجمعت العائلة يوميا».

وأوضحت إحدى السيدات: «الحمد لله اشترينا زينة رمضان وكل شيء، وبحب أزين البيت وكل مكان فيه، زينة رمضان حلوة»، وأوضح آخر: «الوضع الاقتصادي صعب، لكن رمضان له نكهة خاصة، وكل واحد بيستعد على قد دخله».

الأسواق الأردنية تبتهج باستقبال المواطنين

وتابع التقرير: «الأسواق الأردنية تبتهج باستقبال المواطنين في مثل هذا الوقت من كل عام، وسط أزمات فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية، لكن تبقى فرحة قدوم رمضان هي ما يضفي أملا على المواطنين والتجار».

وقال أحد التجار بالسوق: «بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها الناس، لكن هذا الشهر الفضيل تكرم الناس فيه، ويكون فيه بحث باستمرار عن أي شيء يزين مائدة رمضان»، وأوضح آخر: «فيه إقبال لكن ليس بالصورة المتوقعة، لأن الناس تشتري الأشياء الضرورية فقط، وتترك الثانوية، بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن تظل فيه حركة».

شراء المواد الرئيسية استعدادا للشهر الفضيل

واختتم التقرير: «لرمضان رونق خاص تميز بزينة المحال والشوارع والإقبال على شراء المواد الرئيسية استعدادا للشهر الفضيل، وهو تقليد حتى وإن فرضت عليه التغيرات اللجوء إلى التوفير إلا أن فرحة رمضان حاضرة كل عام».