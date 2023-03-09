مقتل 3 بينهم حاكم إقليم بلخ في انفجار بأفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع في مكتب حاكم إقليم بلخ التابع لإدارة طالبان شمالي البلاد، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتله مع اثنين آخرين.

متحدث شرطة بلخ: مقتل مولوي محمد داود مزمل

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ في أفغانستان محمد آصف وزيري: «وقع انفجار اليوم حوالي الساعة التاسعة صباحا (بحسب التوقيت المحلي) داخل الطابق الثاني من مكتب الحاكم، وتسبب الانفجار في مقتل (الحاكم) مولوي محمد داود مزمل، واثنين من المدنيين».

وأضاف أن الشرطة تجري تحقيقا وستقدم مزيدا من التفاصيل بمجرد أن يتضح الأمر، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

ونقلت «أسوشيتد برس» عن المتحدث باسم شرطة طالبان قوله، إنّ قنبلة قتلت حاكم ولاية بلخ واثنين آخرين في مزار الشريف في أفغانستان يوم الخميس.

داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار، كما لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

وهذا أحد أكبر المسؤولين الذين تأكد مقتلهم منذ أن استولت طالبان على حكم البلاد في 2021.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، الخصم الرئيسي لطالبان في أفغانستان، مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات الدموية في أفغانستان في الأشهر الأخيرة بعضها على أهداف مدنية والبعض الآخر استهدف قوات أمن تابعة لطالبان.