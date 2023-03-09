إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في حادثي تصادم بمركزي الصالحية الجديدة وأبو كبير بالشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارتين بنطاق مدينة الصالحية الجديدة ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، كما تلقى إخطارا بإصابة 3 آخرين في تصادم توك توك وتروسيكل بدائرة مركز أبو كبير.

نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وأبو كبير لتلقي العلاج بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين، وبيان سبب وقوع الحادثين.