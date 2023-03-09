والدة الشهيد المقدم أمير إبراهيم: «ولادنا كلهم فدا مصر»

ألقت والدة الشهيد المقدم أمير إبراهيم عوض الله، كلمة، عقب تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد، قائلة: «فخورة بنجلي، ومصر كلها فخورة به، ونحن في مصر نعيش برضا الله عزّ وجل، وفي حماية الرئيس السيسي، بارك الله في عمره وحفظه لمصر».

وأضافت والدة الشهيد، أنّ نجلها عاش في سيناء 11 عاما، منذ تخرّجه في 2011 حتى استشهاده، وقبل استشهاده بيوم، ترقى إلى رتبة رائد في الأول من يوليو، وفي 2 يوليو استشهد، وحصل على الرتبة الأعلى، والتكريم عند الله».

وتابعت والدة الشهيد: «ابني كان أول فرحتي وحياتي ودنيتي، لكنه ذهب إلى المولى عزّ وجّل، وأدعو الله أن يحمي مصر وشبابها، ويبارك في عمر الرئيس»، مضيفة: «بنفتخر إننا مصريين، وولادنا مش واحد ولا اتنين، لكن ملايين، وكلهم فداكِ يا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».