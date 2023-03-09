تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الشروق 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات قرارا بتجديد حبس المتهم في قضية النصب على المواطنين بالشروق، بانتحاله صفة موظف حكومي للاستيلاء على أموالهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم

جاء ذلك عندما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد من القضايا مقيم بدائرة مركز شرطة الشروق بانتحال صفة موظف بجهات حكومية، واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد، على خلاف الحقيقة بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطه، وعثروا بحوزته على هاتفي محمول، بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

الموقف القانوني المتوقع علي المتهم

شرح المحامي محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المتهم يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، مشيرًا الى أنّ المادة 366 نصت على أن «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».