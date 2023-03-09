الحياة الآن.. مباشر: مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية بقوة 191 طالبا

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، تشغيل مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مدرسة أرمنا الإعدادية

وقال جمعة أحمد محمد، مدير مدرسة أرمنا الإعدادية، إن مدرسة أرمنا الإعدادية تتكون 6 فصول دراسية للمرحلة الإعدادية وبكل عام دراسي فصلين، إذ إنّ الصف الأول الإعدادي يضم 72 طالبا، بينما الصف الثاني به 61 طالبا، أما الصف الثالث يضم 58 طالبا، مشيرًا إلى أن قوة المدرسة هي 191 طالبا.

وأضاف «محمد»، أن المدرسة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتخدم قرية أرمنا في مركز نصر النوبة، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل القيادة السياسية والسادة المسئوليين عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مدرسة أرمنا تضم 4 طوابق

بينما أشار محمود فتح الله الخير، مدير مدرسة أرمنا الثانوية، إلى أنه تم تأسيس مبنى مدرسة أرمنا بفضل مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن المدرسة تضم 4 طوابق، منهم 2 للمرحلة الإعدادية، و2 للثانوية.

وجاء إنشاء مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية في مركز نصر النوبة بهدف استيعاب الزيادة السكانية في قرى عنيبة‎، وتتكون المدرسة من 12 فصل دراسي وتضم 275 طالب.

يلذكر أنّ مدرسة أرمنا الإعدادية الثانوية في مركز نصر النوبة تخدم 20 ألف نسمة في قرى عنيبة ومصمص ووادي خربت، وما زال العمل مستمرًا.