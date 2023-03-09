رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM في البنوك المختلفة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على عمليات السحب من ماكينات الـ ATM، بسعر يتراوح 20 إلى 50 جنيهًا، لا أساس له من الصحة.

وذكر المركز الإعلامي، بعد تواصله مع البنك المركزي، أنّ البطاقات التي سيكون عليها خصم هي بطاقات الائتمان Credit card التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري.

رسوم السحب من ماكينات الـATM

وفي السطور التالية نستعرض لقراء «الوطن»، رسوم السحب من ماكينات الـATM، وهي مجانية إذا كنت تسحب من ماكينة البنك نفسها، ويفرض رسوم إذا كان بنك آخر غير التابع له، وهي كما يلي:

يصل رسوم السحب في البنك الأهلي، إلى 5 جنيهات، و1.5 جنيه على الاستعلام عن الرصيد، وهو نفس القيمة في بنك مصر، ولكن يصل إلى جنيهين عند خدمة الاستعلام عن الرصيد.

وتصل رسوم السحب والاستعلام من بنك القاهرة إلى نحو 5 جنيهات.

كما تصل رسوم السحب من البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 5 جنيهات على كل سحبة.

تصل رسوم السحب من بنك HSBC إلى نحو 5 جنيهات على كل سحبة.

رسوم السحب من بنك الإمارات دبي الوطني هي 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد تكون بجنيهين.

وتصل رسوم السحب من بنك QNB إلى نحو 5 جنيهات على كل سحبة، وجنيهين للاستعلام عن الرصيد.

وتصل رسوم السحب من البنك العربي اللإفريقي الدولي إلى نحو 5 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.