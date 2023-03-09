المخرجة التونسية سلمى بكار: أهتم بقضايا المرأة من خلال أطر تاريخية مختلفة

حكت المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، عن ذكرياتها ومشوارها الفني الذي بدأته منذ أكثر من 50 عاما، وذلك خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الفنانة سلوى محمد علي.

تكريم لمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كرم المخرجة التونسية سلمى بكار، خلال حفل الافتتاح مساء الأحد الماضي، مع عدد من النجوم أبرزهم نبيلة عبيد، درية شرف الدين.

وقالت خلال ندوة تكريمها اليوم، إنها في بدايات عملها في مجال الإخراج في التليفزيون التونسي، كان يجرى وضع اسم مخرج من الرجال على ما تقوم به من عمل، لعدم الاعتراف بعمل النساء وموهبتهن.

سلمى بكار تهتم بقضايا المرأة

وأشارت إلى اهتمامها بقضايا المرأة من خلال أطر تاريخية مختلفة، وكل ما يهم المرأة التونسية وما تعانيه في الماضي والآن، ومعالجتها فنيا.