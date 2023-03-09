بريطانيا ونيوزيلندا توسعان مخططات هجرة الشباب لتعزيز الروابط بينهما

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، توسيع مخططات تنقل الشباب وعطلة العمل مع نيوزيلندا.

فرص تغيير الحياة

وذكرت الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي، أن الشباب البريطانيين والنيوزيلنديين، سيستفيدون من فرص تغيير الحياة على الجانب الآخر من العالم، بفضل التوسع في مخططات التأشيرات المشتركة.

وأوضحت أنه اعتبارًا من 29 يونيو المقبل، سيرتفع الحد الأدنى لسن المتقدمين النيوزيلنديين القادمين إلى المملكة المتحدة من 30 إلى 35 عامًا وسيتم تمديد الحد الأقصى لمدة البقاء في البلد المضيف إلى 3 سنوات.

وبالنسبة إلى البريطانيين الراغبين في الاستفادة من المخطط في نيوزيلندا، سيتم زيادة النطاق العمري في 1 يوليو المقبل وسيكون بإمكانهم العمل طوال فترة إقامتهم حتى 3 سنوات.

وأعرب وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، عن فخره بتلك المخططات بين البلدين، قائلاً: «ستعني المخططات الموسعة أنه اعتبارًا من هذا الصيف، ستتاح الفرصة لمزيد من الشباب البريطانيين والنيوزيلنديين لإجراء اتصالات دائمة وتطوير مهاراتهم وتقديم مساهمة كبيرة في مجتمع البلد المضيف».

وأضاف أنها ستعزز الروابط الوثيقة بين المملكة المتحدة ونيوزيلندا، وستفيد كلا البلدين اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.