إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب اليوم الخميس 5 عمال إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز العدوة في أقصى شمال غربي محافظة المنيا، حيث تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي، وجري نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1346 ن ج ا، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب مدخل قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من كمال سيد كمال 20 سنة عامل، مصطفي سيد كمال 24 سنه عامل، محمد رمضان علي 21 سنة عامل، شعبان عطا عبدالعزيز 27 سنة عامل، محمد عبدالحكيم أبو العلا 32 سنة عامل، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات واشتباه نزيف وارتجاج.

تم نقل جميع المصابين، إلى مستشفى مغاغة المركزى لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الملاكي المنكوبة، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.