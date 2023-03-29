«توصل بالسلامة».. احرص على عدم اعتراض طريق سيارات الطوارئ

تقوم الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بأنواعها ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، وحتى تتجنب تحرير أي مخالفات مرورية ضدك، حيث تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر الرادارات على كافة الطرق، ولذلك عليك اتباع عدد من النصائح والإرشادات المهمة أثناء قيادتك لسيارتك وذلك حفاظًا على حياتك وحياة من معك بالسيارة.

وفي هذا السياق، أطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

الحرص على عدم اعتراض الطريق

ومن بين النصائح الواجب اتباعها أثناء قيادتك للسيارة على الطريق حتى لا تتعرض لفرض الغرامات، إذ أن قانون المرور الجديد قد تضمن فرض غرامة على ما يقوم باعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ، إذ تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا.

قانون المرور الجديد

وفى سياق متصل، حدد قانون المرور الجديد عقوبات على المخالفات المروري، حيث أن عقوبة القيادة دون حزام الآمان تكون غرامة 100 إلى 300 جنيه ويجوز التصالح عليها عقوبة القيادة دون حزام الأمان، وغرامة 20 الى 100 جنيه على مخالفة تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية ولايجوز التصالح عليها.

كما أن جلوس الابن الأقل من 7 أعوام على المقعد الأمامي تكون غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيهًا ويجوز التصالح فيها، وغرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة تكون 100 إلى 300 جنيه ويجوز التصالح فيها.

كما أن قانون المرور الجديد فرض غرامة 20 إلى 100 جنيه ولا يجوز التصالح فيها ومخالفة وجود كسر في زجاج السيارة، أما عن التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية فإنه تكون غرامتها 1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.