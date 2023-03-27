ما حكم كلام المخطوبين في رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

حكم كلام المخطوبين في رمضان، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أنّ هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت الدار الحكم، ردا على سؤال ورد إليها.

حكم كلام المخطوبين في رمضان

وبخصوص حكم كلام المخطوبين في رمضان، أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما حكم مكالمة الشاب للفتاة في نهار رمضان؟، من أحد متابعي برنامج «ولا تعسروا» عبر صفحة البرنامج الرسمية على «فيسبوك»، موضحًا حدود الكلام بين الخطيبين بشكل عام وتأثير ذلك على الصيام.

وأوضح أمين الفتوى أنّ القاعدة التي تحكم الكلام بين الخطيب والمخطوبة هي أن يكون بالمعروف، فلا يكون فيه أي من أنواع الابتذال أو سوء الأدب أو خدش الحياء، فيكون الحديث في إطار الأخلاق والقيم حسب العرف.

وأضاف «الورداني» أنّ التعبير عن الحب أحيانا يخرج عن المعروف، فإنّ كان في الكلام إيحاءات أخرى فهذا كلام مذموم وليس صحيحا، وإن كان الكلام عن التعلق وحرص الطرفين على إتمام الزواج فلا شيء في ذلك، لكن إن كان في الكلام أي نوع من أنواع تحريك الغرائز فهو ممنوع.

مكالمة الشاب للفتاة في نهار رمضان

وتابع ردا على سؤال ما حكم مكالمة الشاب للفتاة في نهار رمضان؟، مشيرًا إلى أنّه لا يبطل الصيام في كل الأحوال، سواء في النوع الأول أو الثاني، إذا كان الكلام لا يحرك الغرائز.