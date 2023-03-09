مؤلف حكايات الولاد والأرض لقناة الحياة: أوصيت بدفن الكتاب معي في القبر

قال الكاتب محمد نبيل، مؤلف موسوعة حكايات الولاد والأرض، عن بطولات وتضحيات شهداء الجيش والشرطة، إن الحكايات الإنسانية عن بطولات وتضحيات شهداء الجيش والشرطة كثيرة للغاية، وتحويلها للأطفال وترجمتها، يعد مبتغى للوصول إليه لحكايات أبطالنا الحقيقية.

وصيته لزوجته وأولاده

أضاف «نبيل»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه أوصى زوجته وأولاده، بدفن كتاب حكايات الولاد والأرض معه في القبر، متابعا: «لم أستطع ولم أنل شرف الاستشهاد وأنا في الزي العسكري، والآن وأنا في خدمة وزارة الثقافة، أتمنى إن لم أنل الشهادة في سيناء ذهاب وعودة يكون معي هذا الكتاب».

ولفت إلى أنه استطاع إصدار 6 أجزاء من سلسلة الحكايات، الجزء الواحد يتكون من 15 إلى 20 قصة حقيقية واقعية، لمعرفة تفاصيل بطولات الشهداء.

وزارة الثقافة دعمت المشروع

أشار إلى أن وزارة الثقافة دعمته في هذا المشروع، وحولت المطبوعات للكبار إلى قصة منها للأطفال، بحيث يلون الطفل ويرسم اسم وشكل وأصدقاء الشهيد، لكي تكون القصة في وجدانه.