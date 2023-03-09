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والدة الشهيد محمد الأكشر لقناة الحياة: زوجته رحلت بعده بـ6 أشهر وتركت وصية لابنها

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الخميس 09 مارس 2023
جانب من الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

جانب من الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

قالت صباح سيد جودة، جدة الطفل بلال نجل الشهيد نقيب محمد الأكشر، إن حفيدها «بلال» هادئ بطبعه واجتماعي، وعقب استشهاد نجلها كتبت بعد 6 أشهر زوجته وصيتها وتوفت.

متندمش إنك هتتربى يتيم

وأضافت «جودة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن وصية أم الطفل بلال كتبت له فيها: «متندمش إنك هتتربى يتيم.. الرسول اتربى يتيم».

وأشارت إلى أن حفيدها قرأ الوصية واحتفظ بها، متابعة: «احنا فوجئنا بالكلام اللي كتباه، وابني إنسان جميل في كل حاجة، متواضع وكان حريص على صلة الرحم، أي صفات أي أم تتمناها في شاب كانت في ابني».

دعوة ابنها للشهادة

ولفتت أن ابنها علم زوجته الكثير من الأشياء، مردفة «كان دايما يقولها إدعي بأننا نموت شهداء في سبيل الله، كنت باستغرب من الكلام دة وأقول طب هو في الجيش إنتي هتموتي شهيدة إزاي؟.. وهي فعلا ماتت شهيدة».

 

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