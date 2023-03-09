أبناء قبيلة «أولاد علي» لـ«مصر تغني»: «السياج والكسوة» أبرز شروط الزواج لدينا

سلط برنامج «مصر تغني» ، المذاع على العادات والتقاليد لقبيلة أولاد علي بالبحيرة، وتفاصيل اتفاق الطرفين على الزواج.

السياج والكسوة

وقال حسين بشير، مزارع، إن «السياج» يشبه الشبكة، ولكن يبدأ من ذبيحتين بحد أقصى، كما أن «الكسوة» هي مبلغ مالي يقدم للعروسة يتراوح بين 50 و60 ألف، لافتا إلى أن هذا تراث يحافظون عليه حتى اليوم.

كما سلط البرنامج الضوء على تفاصيل إعداد تجهيزات الفرح البدوي، والذي يتضمن بعض الوجبات باللحم، بدلا من وجبات قديم كانت يعدوها أهل القبيلة مثل العصيدة والمخروطة باللحمة، إلا أن وجبة «السليجة» عشق أكل البحيرة الأول.

برنامج مصر تغني

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.