حكاية شهيد.. المقدم أحمد جاد بطل «معركة الواحات» حفر اسمه في قلوب المصريين

بطل من أبطال معركة الواحات، التي جرت في أكتوبر 2017، وسطر شهداء الشرطة بدمائهم الذكية ملحمة بطولية رغم استشهاد 15 ضابطا وفردا فيها، من بينهم الشهيد البطل المقدم أحمد جاد، الرجل الذي لا يهاب الموت، قدم حياته دفاعا عن أرض الوطن خلال معركة الواحات، فوقف مثل الأسد بجسارة مدافعا عن صحراء مصر الغربية، محافظاً على العهد والقسم الذي قطعه على نفسه وقت تخرجه في كلية الشرطة، حتى استشهد، فحفر اسمه بأحرف من نور في قلوب المصريين.

وتستعرض «الوطن»، قصة استشهاد معلومات عن الشهيد البطل المقدم أحمد جاد، ضمن سلسلة «حكاية شهيد»، التي أطلقتها لتذكير الناس بشهداء الوطن.

معلومات عن الشهيد البطل المقدم أحمد جاد

الشهيد البطل المقدم أحمد جاد تخرجفي كلية الشرطة عام 1999-2000، بدأ عمله في أحد أقسام الشرطة وانتقل لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وعمل معاونا لمباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور لمدة 3 سنوات، وتم تصعيده للعمل بقطاع الأمن الوطني وهو برتبة نقيب بعدما أثبت كفاءة عالية في مكافحة الإرهاب، حتى وصل إلى رتبة مقدم.

أرملة الشهيد البطل المقدم أحمد جاد تروي تفاصيل استشهاده

«مكنش بيقولي حاجة عن ظروف شغله وكثيرًا ماكنت قلقلة عليه».. بهذه الكلمات روت «أمنية أحمد»، أرملة المقدم أحمد جاد، تفاصيل استشهاده في حديث سابق لـ«الوطن»، قائلة إن الشهيد لم يكن يخبرها بظروف عمله لكنها كانت تعلم أنه من ضمن قائمة المرصودين على قوائم اغتيالات الجماعة الإرهابية واستشهد في أحداث الواحات 2017.

وأضافت: «ناس كتير كانت فاكرة إن شغلهم في التحقيقات والمكاتب بس ومكانوش يعرفوا إنهم بيطلعوا مأموريات ويجيبوا متهمين ويعرضوا نفسهم للموت في كل مأمورية عشان أمن البلد».