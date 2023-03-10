أستاذ علم اجتماع: مصر تصدت لمشروع الشرق الأوسط الكبير نيابة عن العرب

قال الدكتور جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة حلوان، إن احتفالية يوم الشهيد، تعد رسالة رمزية للعالم أجمع، بأن مصر دفعت الكثير من قوتها البشرية، من أجل تحقيق السلام والأمن بالشرق الأوسط كله، وليس لمصر فقط.

حروب غير تقليدية لهدم الدول من الداخل

وأضاف أبو شنب في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنه بعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بحكم العالم في نهاية العقد الماضي، عمدت إلى خلق بؤر صراع بالعالم أجمع من أجل تحقيق مصالحها، ومصالح الدول الكبرى، مؤكدًا أن الصراع لم يعد في صورة الحرب التقليدية، بل أصبحت تعتمد بصورة كلية على حرب الوكالة من الداخل، أي استقواء الجماعات الخارجة عن الدولة والمجتمع والمعادية واستقطابها تحت فكر إيديولوجي معين وترويج هذا الفكر، إضافة إلى استقطابها للقيام بدورها في هدم الدول من الداخل.

مصر دفعت ثمن إيقاف مخطط الشرق الأوسط الكبير

وأكد أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة حلوان، أن أصحاب الأجندات الخارجية يستهدفون هدم الدولة وإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي سعت لتحقيقه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، لافتًا إلى أنهم استطاعوا تحقيق بعض المكاسب في المنطقة بعد 2011، غير أن مصر تمكنت من إيقاف هذا المشروع، وهو الأمر الذي دفعت مصر ثمنه بشهادة أبنائها الشباب.