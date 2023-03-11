استكمال محاكمة معتز مطر والمقاول الهارب محمد علي و3 آخرين اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة كل من معتز مطر والمقاول الهارب محمد علي و3 آخرين، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

تأجيل القضية

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية كل من المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر كل من محمد السعيد وسيد حجاج، قد أجلت القضية في ثاني جلساتها يوم 29 من شهر يناير الماضي، إلى جلسة اليوم من أجل سماع مرافعة النيابة.

وأحالت النيابة العامة، كلا من معتز مطر والمقاول الهارب محمد علي، وسامي كمال الدين، وطارق محمود، ومحمد أحمد، إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن جميع المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي كان هدفه هو ارتكاب جريمة إرهابية، كما أنهم اشتركوا في اتفاق هدفه هو التحريض على المشاركة في تجمهرات تكون مناهضة للنظام الحكم القائم في البلاد وهو ما يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم من خلال استعمال القوة والعنف الغرض منه هو الإخلال بالنظام العام بالإضافة إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.