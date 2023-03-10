مزارع لجأ إلى طريقة تسميد عضوية آمنة للقمح: إنتاج أسرع وصديق للبيئة

أثّر تغير المناخ على النبات مثل الإنسان تماما، فارتفاع درجات الحرارة صيفا، والانخفاض الشديد في الحرارة وتضاؤل هطول الأمطار شتاءً، دفع صغار المزارعين والجمعيات المعنية، إلى إنتاج لوازم الزراعة، والتخلص من العادات الضارة بالبيئة والاتجاه نحو الطبيعة، فيما يعرف بـ«ممارسات التكيف مع التغير المناخي».

ولمواجهة تلك الأثار السلبية، أنشأت الحكومة المصرية المجلس القومي للتغيرات المناخية، الذي يتولى دراسة وإقرار الحلول والمشروعات التي ستساهم في الجهود الوطنية للتكيف مع سيناريوهات تغير المناخ المتوقعة.

مواجهة التغيرات المناخية

بخلاف الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، اتجه العديد من أصحاب الجمعيات المعنية بالزراعة والإنتاج الحيوي إلى اتباع طرق آمنة في الزراعة للتغلب على حدة التغيرات المناخية، مثلما فعل أسامة فاروق، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المعنية بإنتاج السماد العضوي، ومزارع في محافظة البحيرة حيث لجأ إلى زراعة القمح باستخدام التسميد العضوي الحيوي «الفيرمي كومبوست» الذي يقلل من استخدام المبيدات ويحافظ على التربة وعلى المنتج.

على مساحة فدان واحد فقط، في مركز بدر لمحافظة البحيرة، أجرى المزارع «أسامة» تجربته في زراعة القمح باستخدام السماد الفيرمي كومبوست في شهر نوفمبر من العام الماضي، وبحسب تصريحه لـ«الوطن» حتى الآن حققت تلك الطريقة نجاحا كبيرا من حيث النمو والتبكير في الإنتاج وكفاءة الجودة التي ظهر عليها محصول القمح.

السماد فيرمي كومبوست

وتابع المزارع حديثه عن مميزات تلك الطريقة، بأن السماد «فيرمي كومبوست» يحتاج تكلفة قليلة جدا لا تتعدى 15% من الأسمدة المعدنية، فضلا عن سرعة النمو للمحصول المتوقع أن يتم حصاده في بداية شهر أبريل المقبل، «هنبدأ الحصاد في توقيت أقل من الموعد الطبيعي بحوالي 15 يوم أو شهر وبتمنى التجربة تنتشر بين المزارعين عشان نستفيد بالمحصول»، بحسب روايته.

صديق للبيئة

السماد العضوي أو بلغة المزارعين «السماد الكمبوست»، بديل للكيماوي الذي يؤدي إلى إجهاد التربة وبالتالي يؤثر على قوة النبات، وبحسب ما قاله المزارع لـ«الوطن» فإن الزراعة العضوية قائمة في الأساس على الحد من التلوث والكربون، بما يحافظ على التنوع البيولوجي للتربة ويغذي النبات بشكل أكبر.

وبعد فترة قليلة من اتباع تلك الطريقة في تسميد التربة، لاحظ ابن محافظة البحيرة، قوة محصوله بشكل أكبر عن السابق وقدرة المحصول على تحمل التغيرات المناخية، سواء الحرارة المنخفضة في الشتاء أو الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، فضلا عن أهمية السماد العضوي في الحفاظ على البيئة والحد من أسباب التلوث، بحسب تعبيره.