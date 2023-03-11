استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته في الزمالك بسبب خلافات أسرية.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بين الطرفين، بعدما أجلت المحكمة القضية يوم 22 من شهر فبراير الماضي.

تعود تفاصيل واقعة قتل رجل لزوجته عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل من قسم شرطة العجوزة، يفيد فيه بحضور أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن جريمة مقتل زوجته داخل الشقة في منطقة الزمالك بالقاهرة.

العثور على جثة السيدة

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الشقة المذكورة «مسرح الجريمة»، وعثروا على جثة سيدة ملقاة على الأرض، ومسدد بها عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، كانت نتيجتها إنهاء حياتها.

اعتراف المتهم بالجريمة

وأمام جهات التحقيق، اعترف الزوج المتهم بارتكاب واقعة قتل زوجته على خلفية خلافات زوجية بين الطرفين، والتي بدأت بمشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى ذهاب الزوج إلى المطبخ وإحضار سكينًا وتسديد عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها أنهت حياتها على الفور، ثم اتجه المتهم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن مقتل زوجته.

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد للمجني عليها، ثم إحالة النيابة الزوج إلى محكمة الجنايات.