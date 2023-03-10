منتدى المرأة العالمي للفنون ينظم معرض الملكة بمشاركة 30 فنانة من 14 دولة

بحدث فني مختلف بمكان فريد وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي، استضاف معبد حتشبسوت في الأقصر معرض الملكة، والذي يتم تنظيمه في إطار فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون في نسخته الثالثة الذي يقام بالأقصر والغردقة في الفترة من 5 إلى 11 مارس 2023، ويشارك في الفعاليات 30 فنانة من 14 دولة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم المعرض من أمام معبد حتشبسوت.

وقال محمد حميدة رئيس منتدى المرأة العالمي للفنون، إن منتدى المرأة العالمي للفنون هو النسخة الخامسة، إذ تم تنظيم نسختين من قبل بمدينة الغردقة، ويتضمن المعرض فعاليات خاصة بالفنون والثقافة، إذ قررت مصر تنظيم حدث تشكيلي للمرأة فقط.

مشاركة 120 فنانة خلال الدورتين السابقتين

وأضاف حميدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أن المعرض التشكيلي الخاص بالمرأة شارك به 120 فنانة خلال الدورتين السابقتين، غير أنه كان هناك تفكير في تطوير الحدث ليكون بنسخة أقوى هذا العام، فتواصل القائمين على المعرض مع وزارة السياحة لطلب الدعم بتنظيم الحدث من أمام معبد حتشبسوت، تحت رعايتهم واقتنعوا بالفكرة.

متحف الملكة للفن التشكيلي داخل معبد حتشبسوت لأول مرة

وأوضح رئيس منتدى المرأة العالمي للفنون، أنّ هيئة السياحة والمجلس الأعل للآثار سمحوا بإقامة معرض "الملكة" داخل متحف حتشبسوت، كاشفًا أن الأمر كان رائع وترك أثر طيب لدى كل الفنانات المشاركات، إضافة إلى أنه قام بتسويق كبير للمعبد عن طريق صفحاتهم.