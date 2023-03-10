الحكومة: لا صحة لخبر طرح «البيض البودرة» بديلا للبيض الطبيعي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح الحكومة منتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى «البيض البودرة».

لا صحة لطرح الحكومة منتجات بديلة لبيض المائدة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى «البيض البودرة»، موضحةً أن البيض البودرة المشار إليه متواجد في الأسواق منذ سنوات.

ووفقا لبيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكدت الوزارة أنه منتج مُصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg)).