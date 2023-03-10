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وزير التعليم يناقش مع «تكاتف للتنمية» مراجعة المناهج لضمان خلوها من التطرف

كتب:

أميرة فكري
01:26 م | الجمعة 10 مارس 2023
وزير التعليم يلتقى رئيس جمعية تكاتف

وزير التعليم يلتقى رئيس جمعية تكاتف

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية، كما حضر الاجتماع ميراي نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية.

 تطوير المناهج

وأكد الدكتور رضا حجازي، استمرار جهود الوزارة في تطوير المناهج وانعكاس ذلك على الكتب التعليمية وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التي تعزز الإيمان بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والسعي نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

استمرار تطوير المدارس

ومن ناحيته أشار الدكتور حسام بدراوي إلي استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة والاستمرار في تطوير المدارس والحضانات حيث قامت الجمعية بتسليم الوزارة حتى الآن 28 مدرسة وتدريب معلميها ورعاية أطفالها.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوي رئيس جمعية تكاتف أهمية تعاون المجتمع المدني مع الحكومة كمثال للتنمية المستدامة.

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