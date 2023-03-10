الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية والقضاء على عشرات العسكريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز «سو-27»، في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية، وقال بيان للدفاع الروسية اليوم: «أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة مارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية».

تدمير دبابة ومدافع هاوتزر

وأشار البيان إلى القضاء على أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا على محوري خيرسون وجنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أن الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة قوات «الشرق»، ألحقت خسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وقضى على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيًا ودمر دبابة واحدة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من نوع «دي-30».

مقتل 160 عسكريا أوكرانيًا

وأضاف بيان الدفاع الروسية: «قضينا أيضا على أكثر من 160 عسكريا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان»، موضحا أن نيران المدفعية والصواريخ من مجموعة «المركز»، ألحقت خسائر بوحدات العدو على محور كراسني ليمان في مناطق «يامبولوفكا، وكراسني ليمان، وجريجوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية».