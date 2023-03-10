حبس عنصر إجرامي تخصص بالاتجار في المخدرات بالدقهلية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وأمرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية

كميات كبيرة من أنواع المواد المخدرة المختلفة

وأفادت التحقيقات بأن المتهم مقيم بمنطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية له معلومات جنائية، قام بمزاولة نشاطا اجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة شربين بالدقهلية لتحقيق الربح المادي

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 1.500 كيلوجرام وكمية لمخدر الآيس (الشابو) وزنت كيلوجرام، بالاضافة الي بندقية آلية و2 خزينة وطبنجة وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و2 هاتف محمول وميزان حساس ومبلغ مالي، قدرت القيمة المالية للمضبوطات بمليونين و370 ألف جنيه تقريبا.

العقوبة القانونية

ومن جانبه شرح الخبير القانوني محمود عبدالله تفاصيل عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة كما نص عليها قانون العقوبات المصري قائلا إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات، لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.