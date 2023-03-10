الغرف التجارية: استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. وزيادة الكمية المعروضة

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء مستقرة بشكل كبير في الأسواق خلال الفترة الحالية، إذ سجل سعر الكيلو من أرض المزرعة 73 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 86 و87 جنيها بمحلات الطيور الحية.

انخفاض السعر مع زيادة الكمية المعروضة

أضاف رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن صناعة الدواجن في مصر لا تشهد أي مشكلة، سوى زيادة الأسعار، التي سيتم حلها مع زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بسبب دخول دورات جديدة من الدجاج، إذ أنه مع زيادة الكمية المعروضة ينخفض السعر.

إنتاج 4 ملايين دجاجة يوميا قريبا

وأكد السيد، أنه لا توجد أي أزمة في الوقت الحالي، فالدجاج المحلي والبرازيلي متوافر بشكل جيد بالأسواق، كما أن الشائعات التي يتم تصديرها بين الحين والآخر، لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار مع زيادة الكمية المعروضة خلال الفترة المقبلة، وأنه في خلال الـ4 أشهر المقبلة، سيتم إنتاج حوالي 4 ملايين دجاجة يوميا.