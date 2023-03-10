«كتف في كتف» بالإسكندرية: توزيع 7500 آلاف كرتونة مواد غذائية على المستحقين

بهجة كبرى عمت قرية حوض 13 التابعة لحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، بمجرد أن حل بها متطوعو مبادرة «كتف في كتف» التي جابت شوارع القرية بكرنفال مبهج للأطفال، بالإضافة إلى قافلة طبية وتوزيع آلاف الكراتين لمساعدة الأسر المحتاجة، وهي المبادرة التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلة في صناع الحياة في الإسكندرية، لتعبئة وتوزيع كراتين منتجات غذائية لتستفيد الأسر المحتاجة منها خلال شهر رمضان.

وقال محمد إبراهيم، منسق مبادرة «كتف في كتف» في الإسكندرية وعضو التحالف الوطني، إنه جرى الكشف على 200 مستفيد من القافلة الطبية تخصصات مختلفة مثل الباطنة والعظام، والجلدية، والنساء، عبر أطباء من كلية طب الإسكندرية.

توزيع 7500 كرتونة

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أنه يجري توزيع 7500 كرتونة تحوي مواد وسلع غذائية لشهر رمضان المبارك على الأسر الأكثر احتياجا من أجل دعمهم بدءا من اليوم وحتى الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن التحالف الوطني يستعد لشهر رمضان المبارك منذ أكثر من شهر، من خلال استقبال المواد الغذائية وتخزينها بشكل آمن وصحي، ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين.

ومن جهته قال إبراهيم عبد الحميد، عضو مجلس إدارة متطوعي مؤسسة صناع الحياة، إن مشاركة المؤسسة تمثلت في قافلة طبية في القرية وعمل كرنفال للأطفال لإسعادهم ورسم على الوجوه، وفي مدينة الشباب تعبئة وتوزيع الكراتين على الأسر والمحتاجين، وذلك بمساهمة 500 متطوع على مستوى الإسكندرية.

وأضاف «عبد الحميد» لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني تم إنشاءه في مارس من عام 2022، بعد إطلاق رئيس الجمهورية هذا العام للمجتمع المدني، موضحا أنه يوجد 33 جمعية ومؤسسة تعمل تحت مظلة التحالف، متنبئا أنه من خلال مبادرة «كتف في كتف» سيتم الوصول لكل بيت مصري محتاج.

4 ملايين كرتونة

وأشار إلى أن عدد الكراتين التي سيتم تعبئها وتوزيعها 4 ملايين كرتونة على مستوى مصر، وأنهم عملوا اليوم على تعبئة وتوزيع 3500 كرتونة في نطاق الإسكندرية، على أن يستكمل العدد الآخر البالغ قدره 7500 كرتونة في الإسكندرية.

المبادرة تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة

وأكد أن المبادرة مستمرة حتى توزيع 4 ملايين كرتونة على مستوى مصر، مختتما أن هذه المبادرة لم تكن آخر أنشطة التحالف الوطني.

وأوضحت مروة العشري، منسق متطوعي صناع الحياة في الإسكندرية، أن الكراتين البالغ عددها 3500 كرتونة والتي يتم تعبئتها اليوم، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا هي نصف الكمية المفترض توزيعها، ويوجد كمية أخرى من 3500 إلى 4000 كرتونة أخرى، وسيتم توزيعها حتى شهر رمضان.