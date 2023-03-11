4 معلومات عن الموسم الرابع من مسلسل Succession.. بطولة براين كوكس

ينتظر عشاق المسلسل الأميركي «الخلافة» أو ما يعرف عالميًا بـ Succession عرض الموسم الرابع منه خلال الأيام المقبلة، بعد مرور عام و3 أشهر من عرض آخر حلقات الموسم الثالث.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 4 معلومات عن المسلسل:

المسلسل من بطولة براين كوكس

- المسلسل من المقرر أن يعرض في أمريكا في السادس والعشرين من شهر مارس، بالتزامن مع المنطقة العربية التي ستشاهد أولى حلقات الموسم صباح السابع والعشرين من الشهر ذاته.

- المسلسل من بطولة كل من: براين كوكس، وجيريمي سترونج، وهيام عباس، وسارة سنوك، وكيران كولكين، وآلان روك، ونيكولاس براون، وماثيو ماكفادين، وبيتر فريدمان، وروب يانج، وجي سميث كاميرون، وداجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

المسلسل عرض منه 3 أجزاء خلال السنوات الماضية

- يعرض المسلسل في أمريكا عبر شبكة HBo، وسيعرض في الشرق الأوسط عبر OSN

- المسلسل يدور حول تدور قصته حول عائلة روي، أصحاب شركة «وايستار رويكو»، وهو تكتل عالمي لوسائل الإعلام والترفيه، والذين يقاتلون من أجل السيطرة على الشركة.